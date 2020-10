XALIMANEWS- Dans un entretien accordé au journal Africa Ceos, la directrice de MSC Sénégal explique comment les Etats doivent s’y prendre pour attirer les investisseurs: » les pouvoirs publics doivent conserver leur engagement à améliorer les conditions pour un bon développement économique de leurs pays. Mettre en place un environnement commercial propice à la législation, la structuration du marché, etc…, est indispensable pour attirer les investisseurs internationaux et empêcher la fuite des capitaux domestiques », indique-t-elle.

De plus, il faudra baisser les tarifs douaniers et numériser les douanes, les procédures sont des facteurs de développement clés dont les gouvernements ont besoin, précise-t-elle avant d’indiquer que « les pouvoirs publics doivent continuer à être le fer de lance de la qualité projets de déploiement d’infrastructure, avec un accent sur les ports, dans leurs pays respectifs pour renforcer la compétitivité. Le secteur privé joue également un rôle clé dans la création des conditions propices à la croissance dans les pays africains. Cela est une aubaine pour le privé, ainsi que les entités du secteur. Ces derniers doivent faire des fusions afin d’avoir une voix unique afin de pouvoir gagner en influence. Former une coalition à travers les fédérations professionnelles est une belle initiative qui aide à mieux valoriser les projets », préconise Mme Sy qui soutient que le rôle du secteur privé va au-delà de la formation d’une coalition pour faire le poids face aux pouvoirs publics pour défendre des projets communs.

Cette dernière d’ajouter que « le secteur privé doit continuer à former une main-d’œuvre de qualité, notamment en créant des programmes de formation en interne qui priorisent l’enseignement pratique plutôt que théorique ». » Au niveau de MSC, nous avons créé plusieurs programmes de formation qui visent à maintenir en interne les capacités et étendre l’expertise. Les initiatives de transformation numérique doivent également être encouragées dans les entreprises. Il est important d’enseigner à tout le monde – qu’il s’agisse d’employés, de clients ou même de fournisseurs – et savoir comment utiliser de nouveaux outils. C’est exactement ce que nous faisons ici au MSC. Cependant, le rôle du secteur privé n’est pas seulement de devenir plus compétitif, il s’agit aussi de travailler à l’inclusion sociale. En conséquence, la promotion des femmes à des postes de direction au niveau des entreprises et les initiatives de développement des communautés locales laissent à désirer et MSC s’accommode de plus en plus pour remédier à cela », explique-t-elle.

Pour rappel, Bineta Sy est la première et actuelle directrice exécutive de MSC depuis l’ouverture de sa représentation commerciale avec SDV à Dakar en 1996. Elle est l’une des femmes pionnières avec niveau de responsabilité en Afrique au sein du Groupe MSC. MSC SENEGAL emploie actuellement plus de 100 personnes et fournit une couverture réseau mondiale.