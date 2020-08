Toutes les mesures sont prises pour un déroulement des examens scolaires dans le département de Sédhiou (sud), dans ce contexte de pandémie du coronavirus et de saison des pluies, a assuré lundi, le préfet Ibrahima Fall.



« Dans ce contexte particulier de pandémie et de période hivernale, toutes les mesures sont prises pour le bon déroulement des examens scolaires’’, a-t-il notamment déclaré lors d’un Comité départemental de développement (CDD) à l’hôtel de ville de Sédhiou.



La rencontre a réuni l’ensemble des acteurs de l’éducation du département, pour statuer sur les mesures à prendre pour l’effectivité des examens prévues dans les prochains jours sur l’ensemble du territoire national.



Sur le plan sanitaire, a fait savoir le chef de l’exécutif départemental, les mesures barrières contre la Covid-19 prises depuis le redémarrage des cours vont être renforcées et vont continuer jusqu’à la fin de l’année scolaire à Sédhiou.



« Les parent d’élèves doivent anticiper sur la protection des élèves en matière d’imperméables pour leur faciliter l’accès aux centres d’examen en cas de pluie », a-t-il lancé aux parents d’élèves.



Au total, 5.282 candidats dont 2.569 garçons et 2.713 filles vont se présenter à l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), a annoncé l’Inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF), Nouha Sarr.



Pour le Brevet fin d’études moyennes (BFEM), ils sont 1.929 candidats dont 1009 garçons et 920 filles.

APS