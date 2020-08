La Presidente du Conseil Economique, Social et Environnemental a exhorté les jeunes du Conseil national de la Jeunesse du Senegal à s’engager davantage dans la lutte contre la pandemie de Covid 2019, particulierement dans la prévention et la sensibilisation des jeunes. # La jeunesse est aujourd’hui directement interpellée dans la lutte contre la pandemie. Celle de notre pays a toujours fait preuve de responsabilité à chaque fois qu’elle a été interpellée. Le pays a aujourd’hui besoin de vous pour porter le message de sensibilisation et de prévention auprès de vos semblables pour adopter les bons comportements# a dit Mme Aminata Touré. #Notre dernier Avis a été consacré à la pandémie de la Covid 2019. Nous pensons qu’il faut une unité d’actions de toutes les composantes de la nation. La jeunesse a un rôle de premier plan. Il faut qu’elle s’implique davantage dans la sensbilisation, l’information, mais aussi dans la prevention pour protéger les plus âgés # a encore souligné la Présidente du Cese qui a par la même occasion remis des lots de masques au President du Conseil National de la Jeunesse, Khadim Gueye. Ce dernier s’est dit honoré par le geste. #C’est la première fois qu’une institution nous reçoit pour nous rappeler à nos obligations et nous manifester sa disponibilité à nous accompagner dans la sensibilisation et la prevention# a dit Khadim Diop qui etait à la tête d’une forte delegation composée de Presidents de Conseil regional de la jeunesse. Enfin, El Hadji Momar Samb, President de la Commission jeunesse du Cese a tendu la main au Cnjs pour la création d’une grande Coalition pour le civisme et la citoyenneté dans notre pays .