XALIMANEWS : La Vieille Dame a réalisé un début de la plus belle des manières. En effet juste 5 minutes suffisent aux turinois pour ouvrir le score. Sur un corner frappé par Pjanic à l’entrée de la surface, Danilo frappe sans contrôle et trompe Consigli, masqué par un défenseur. Et 7 après minutes après c’est Gonzalo Higuaín qui va inscrire son nom au tableau des buteurs. Lancé par Pjanic dans le dos de la défense, l’Argentin gagne son face-à-face et double la mise pour Juve. Cet avantage ne va décourager Sassuolo qui va presser haut sur le terrain. A la 30éme minute, après une remise involontaire d’Alex Sandro, en faveur de Caputo, le ballon parvient finalement dans les pieds de Duricic qui marque de près !! Le ballon termine sous la barre. C’est le score à la pause. Au retour des vestiaires, il n’aura fallu que 4 minutes à Sassuolo pour revenir au score et même passé devant. Premièrement par Berardi sur un superbe coup franc. Du gauche, il contourne le mur et dépose le ballon dans la lucarne gauche de Szczsny, totalement impuissant. Sur une frappe croisée de Berardi, Caputo est présent au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets pour le 3éme but de Sassuolo. La Juventus est à la dérive après cette « remontada » mais n’a pas dit son dernier mot. A la 63éme minute, sur un corner frappé au premier poteau par Bentancur, Alex Sandro jaillit et marque d’une tête plongeante magnifique. Les turinois reviennent au score. Malheureusement, la Juve ne repassera devant Sassuolo.

Avec ce match nul, la vieille Dame reste leader mais se fait peur et voit ses concurrents s’approcher.