XALIMANEWS- Le Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese) démarre sa séssion ordinaire ce mardi 15 septembre 2020 sur le thème de la pandémie 2019: effets sur le système de santé au Sénégal. Précisément, le Cese va se pencher sur les nouvelles orientations pour une politique sanitaire plus résiliente et pour des services de qualité performants.

La session ordinaire démarre le mardi 15 septembre à 10 heures par l’audition du ministre de la Santé et de l’Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr sous la présidence de Mme Aminata Touré, Présidente du Cese. La séance se fera en format visio conférence, pour le respect des gestes barrières édicté par les autorités sanitaires.

Six autres auditions sont prévues dans le cadre de la Session qui verra défiler au Conseil l’ensemble des autoritès sanitaires en charge du suivi de la pandémie de la Covid 2019 ainsi que les autres professionnels et spécialistes de la santé publique et privée.

C’est ainsi que le mercredi 16 septembre, Moussa Seydi, chef de Service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann et le Pr Souleymane Mboup, directeur de l’institut de recherche en Santé vont s’ouvrir aux conseillers sur les défis de la prise en charge des personnes infectées. Ils seront complétés dans leurs interventions par Dr Arame Top Sène, directrice générale de l’action Sociale, Dr Khémesse Ngom, Directrice générale de la Santé publique, Dr Amadou Sall, administrateur principal de l’institut Pasteur de Dakar et le Dr Amadou Yéri Camara, Secrétaire général du Syndicat autonome des médecins.

Pandémie de la Covid 2019, prévention et gestion des urgences dans les services de santé sera le thème de la deuxième audition. Sont concernés le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers, le directeur de la Prévention, le directeur du Samu etc…

Les autres auditions des mardi 22 et jeudi 24 septembre seront consacrées à la prise en charge des maladies chroniques non transmissibles (diabète, hypertension) et à la santé mère enfant. Plusieurs autres auditions seront au programme jusqu’en fin septembre. Elles se feront à huit clos.