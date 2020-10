XALIMANEWS- Sidiki Kaba s’est adressé aux journalistes ce matin pour se prononcer sur l’affaire Terme Sud. A l’en croire, l’Armée est dans son droit le plus absolu. « Dans le cadre de ce dossier, l’Armée sénégalaise a eu une posture légale, une posture républicaine, une posture respectueuse des droits et de la loi. Elle n’a pas fait justice pour elle même et par elle même. L’exemple vient d’en haut », a fait savoir le ministre des Forces Armées avant d’ajouer qu' »après avoir servi l’Etat, on laisse la place à d’autres pour qu’ils puissent faire les mêmes services dans les mêmes conditions que vous avez eu à savoir bénéficier de lieux, où vous pouvez, avec tranquilité et efficacité, exécuter les missions qui vous seront données ».

Pour rappel, 79 familles d’anciens militaires à Terme Sud (Ouakam) ont été déguerpies en fin Septembre dernier par l’Armée sénégalaise.