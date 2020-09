XALIMANEWS- Le chanteur Sidy Diop qui répondait aux questions de nos confrères de Rewmi a fait savoir qu’il est le meilleur artiste de sa génération: » Dieu a voulu que celà soit ainsi ! Sidy Diop est le meilleur de sa génération. Quand on fait quelque chose, il faut avoir une totaleconfiance en soi. Encore une fois, je me proclame le meilleur de ma génération et je ne suis pas le seul à le dire », a-t-il indiqué.