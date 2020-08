XALIMANEWS- La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé, ce mercredi, une réunion d’urgence pour discuter, jeudi, de la situation sociopolitique du Mali, informe Beninwebtv.

Mardi matin, une mutinerie s’est déclenchée au camp militaire de Kati, à 15 kilomètres de Bamako, la capitale malienne. Vers 16 heures, le président Ibrahim Boubacar Kéita a été arrêté par des militaires armés qui l’ont poussé à démissionner de sa fonction présidentielle. Selon la déclaration du désormais ex-chef d’Etat malien, IBK, sa démission est non seulement de se plier à la volonté de l’armée révoltée, mais, aussi et surtout, pour éviter une effusion du sang dans le pays. Suivant de près cette actualité, la Cedeao a doublement réagi via un communiqué.