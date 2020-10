Suite à la décision de Safinatul Amann de lui interdire les festivités à Ngabou et à l’arrêté du préfet de Mbour d’occuper la voie publique à Madinatul Salam, Sokhna Aïda Diallo a décidé de changer radicalement de position par rapport à la manière de célébrer le magal.

Dans un enregistrement sonore qu’elle a fait faire et diffusé à travers les réseaux sociaux, la veuve de Cheikh Béthio a invité ses disciples de vite rappliquer pour récupérer leurs bœufs et de regagner leurs localités respectives pour y célébrer le 18 safar en famille.

Un message clairement libellé dans lequel elle précisera qu’elle renonce à l’aspect populaire de l’événement et qu’elle indique la même attitude chez ses thiantacônes. Elle leur demandera de le célébrer suivant les recommandations du Khalife général des Mourides.

