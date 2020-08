C’est devenu une tradition perpetuée depuis plus d’une décennie déja, que chaque lendemain de la fête de l’Eid el kébir, l’organisation humanitaire Dyanet Vakfi du gouvernement Turc en partenariat avec le Forum Islamique pour le Developpement et l’Education au Sénégal appporte son assistance aux ménages vulnérables et défavorisées.

Selon le Sg du Forum Islamique Dr Mohamed Said Ba,

pour cette année l’opération qui a consisté à distrubuer de la viande, a touché 300 mille familles à travers le Sénégal .

Ce que le chef de la délégation de la fondation turque Mohamed Bahardine Alkane a magnifié dans son allocution, notamment l’organisation de l’opération Tabaski 2020. Il s’est dit trés satisfait de son déroulement sur l’ensemble du territoire national avec toutes les équipes de superviseurs déployées sur le terrain par le Forum islamique, son partenaire privilégié dans le domaine humanitaire.

Prenant la parole le Directeur Général de la Sogas, Harona Gallo Ba, a confondu en remerciements, le ministre de l’élevage qui a mis à sa disposition des inspecteurs vétérinaires pour le contrôle, l’abattage et l’autorisation de la consommation de la viande et aussi, l’ensemble des gouverneurs de régions et maires de communes pour la facilitation de la distribution aux ayants droit.

Cette cérémonie, initialement prévue à Dahra Djolof, s’est finalement tenue à Dakar dans la sobriété

pour des raisons liées à la pandémie de la Covid 19 et surtout au nouvel arrété du ministre de l’intérieur.

A signaler que de telles actions de solidarité se font également en période de Ramadan mais aussi pendant l’ouverture des classes avec la fondation Etatique turque Diyanet Vakfi.

Aly Saleh