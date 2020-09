XALIMANEWS- Mansour Faye qui affirmait qu’il ne répondrait pas à une convocation de l’Ofnac a été savonné par Ousmane Sonko qui a qualifié les propos du ministre « arrogants et irrespectueux ». Touché dans son amour propre, le beau frère du Président Macky Sall a apporté la réplique au leader de Pastef rapporte la RFM: « je suis conscient que quelqu’un qui a des charges publiques doit rendre compte. Et je le ferais le moment venu. Je suis le beau frère du Président et je l’assume », a-t-il fait savoir. Ce dernier de déballer: « un jour, Ousmane Sonko m’a supplié, à genoux pour que je lui accorde une audience et quand je l’ai reçu, il m’a dit qu’il voulait rencontrer le chef de l’Etat. Allez lui demander, il ne va pas le nier. Il sait bien de quoi je parle et je ne vais pas entrer dans les détails », a-t-il dit sur la 2STV avant de marteler: « je persiste et je signe que Sonko est venu s’agenouiller devant moi pour que je lui trouve une audience avec le président de la République ».