La Casamance est d’une beauté incroyable; non seulement cette region est belle mais elle peut être le grenier du Sénégal à condition que les futurs presidents de ce pays y consacrent un plan special pour non seulement développer son agriculture mais aussi son industrie de transformation pour cette petite sous region qu’est la Gambie, la Guinee Bissau, la Guinée et le Senegal. C’est un marché gigantesque.

Pour la première fois de notre histoire nous avons un leader politique qui ne se vante pas de son discours, de ses diplomes ou de ses frequentations etrangères mais Sonko avec ses chaussures « tik tik » dans les rizières a juste une façon spectaculaire de communiquer: Exhorter la jeunesse à se lever et prendre son destin en main en allant cultiver la terre et en donnant l’exemple est une nouvelle façon de communication politique que l’on a jamais vu au Senegal.

On a vu des politiciens sortir des cases, ramper devant des marabouts, promettre ciel et terre au paysans et autres cultivateurs et une fois élus, ils volent eux même les semences qu’ils avaient promis a ces derniers. On a même vu des plus tortueux qui manient les sourates comme du miel empoisonné mais nada.

On ne developpera pas ce pays avec des costumes et cravates ni avec des diplomes de la Sorbonne ni avec des aides et autres dettes contractées au Club de Paris et le développement ne s’achête pas, le développement ne viendra pas de la BM, du FMI ou de la France, le développement n’est pas un discours, ni des statistiques de Moody et autres notations d’agence d’escrorie. Ce développement viendra de nous , notre travail rek. KU DEM BITTIM REY DJEUNDI THIEB, AK KEY BEY THIEBAM BIR DEKEUM DU BENN…..

Le discours etait rassurant, plein de sens et surtout ce discours est de plus en plus polissé. Sonko ne sera pas seul nous l’accompagnerons parce que nous le faisons pour le Sénégal, pas pour lui ni pour Pastef mais pour nos enfants et petits enfants. Aux pastefiens ce que Sonko a subi comme attaques ces derniers jours est juste un lancement et ce qui viendra sera pire par ce que ces ecrocs savent est que leur génération qui a echoué et retardé ce pays est vomi par le peuple et que l’election de Sonko sera leur fin. Leurs privileges, leur detournement, la fin de leur yoyo politique et autres deals et protocols d’escrocs sur le dos du peuple, … sera mis a la poubelle et des comptes seront rendus. Donc, c’est normal qu’ils essaient de les salir, de l’insulter etc ou bien de l’isoler. Sonko a des opposants dans l’opposition parce que ces opposants aussi jouent leur fin, donc normal qu’ils l’attaquent aussi et puis qui va attaquer un perdant ou quelqu’un qui n’a pas d’aura ou n’est pas devant….lolu rek la…

