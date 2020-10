XALIMANEWS : Le député Mamadou Lamine Diallo s’est prononcé sur l’affaire Aliou Dembourou Sow dans sa rubrique « Questekki ». Selon lui, l’Assemblée nationale sénégalaise, depuis le 23 juin 2011, suit une trajectoire de baisse tendancielle de sa crédibilité. En plus de la conception présidentialiste du pouvoir des chefs de Bby, le comportement de certains députés est inadmissible en République.

Ce qui vient de se passer au Mali démontre la supériorité éthique de la gouvernance démocratique sur la dictature. Celle-ci commence aussi avec les coups d’état électoraux, de troisième mandat et les déclarations à caractère ethniciste comme c’est le cas en Côte d’Ivoire et en Guinée. La République doit sanctionner ce député de Ranérou et président du conseil départemental », a-t-il dit.