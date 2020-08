XALIMANEWS- Candidat déclaré à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football, Sory Diabaté, allume Didier Drogba après son éviction de la course pour la tête de la maison de verre de Treichville.

Ex-vice-président de la FIF sous Sidy Diallo, Sory Diabaté a terminé sa tournée dans la Région du Kabadougou et Bafing, le mercredi 26 août 2020 à la salle des fêtes du Conseil Régional, par des échanges avec les dirigeants de Solidarité FC (D3) Sugar FC (D3) et Talentos (D3) et l’ensemble des acteurs du ballon rond de la Région.

Le candidat de la ”team pour la grandeur du football ivoirien”, s’est littéralement attaqué au candidat de la « renaissance », Didier Drogba.

La candidature de l’ancien joueur de Chelsea a été rejetée hier par la Commission Electorale pour dossier incomplet, une nouvelle que son camp a trouvé injuste, et déplore une conspiration des adversaires de DD11 pour l’écarter.

Suite à cela, Sory Diabaté a tenu à réagir. Et pour le candidat de la « team pour la grandeur du football ivoirien », Didier Drogba doit accepter son échec et attendre les 4 prochaines années pour une nouvelle élection.

« Quelqu’un est élu pour 4 ans, quand son mandat finit, on part à l’élection. On le laisse travailler. Il faut arrêter les coups d’Etat, ça ne mène nulle part (…) tu as perdu, tu attends ton tour, » a-t-il lâché, avant d’ajouter : « Avant de faire un projet, il faut avoir une vision. Ensemble, avec les présidents de clubs nous avons estimé que nous sommes mieux placés pour connaître nos besoins. Alors ne fabriquez pas des produits pour la vitre. C’est joli, mais ça n’intéresse pas le consommateur. Il faut fabriquer un produit qui répond aux besoins du consommateur. Les consommateurs sont les présidents de clubs. »

Pour rappel, l’invalidation du dossier de candidature de Didier Drogba semble avoir des répercussions sur l’élection à la FIF. Selon les informations recueillies sur le site de la RFI, la FIFA a ordonné la suspension du processus électoral.

Afrikmag