XALIMANEWS : Dans un entretien accordé à Dakaractu, l’ancien premier ministre se prononce sur la situation actuelle du Pds. « Ce qui se passe dans le parti ne me plaît pas. Car je connais l’engagement et la volonté du président Abdoulaye Wade de faire de ce parti une des meilleures formations politiques », a dit Me Souleymane Ndéné Ndiaye, qui fait pourtant partie de ceux qui ont quitté le navire après le départ de Wade.