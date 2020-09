L’ombre du dopage plane depuis plusieurs jours autour des performances de certains cyclistes lors du Tour de France 2020. Depuis l’entourage trouble du prodige slovène Pogacar, vainqueur surprise de la course, jusqu’à la sidération exprimée par d’anciens coureurs dans les médias, les craintes se faisaient de plus en plus insistantes.

Le débat prend ce lundi un tournant judiciaire, au lendemain de l’arrivée de la Grande Boucle sur les Champs-Elysées. Une enquête préliminaire a été ouverte pour des soupçons de dopage. Selon les informations du Parisien, sont en garde à vue depuis ce matin l’un des deux médecins de l’équipe française Arkea Samsic et le kinésithérapeute de cette même écurie. Le leader de l’équipe, le Colombien Nairo Quintana, a lui été auditionné dans la journée, tout comme son frère Dayer.

Cette enquête pour « administration et prescription à un sportif sans justification médicale de substances ou méthodes interdites » mais aussi « transport de produits interdits » a été ouverte par le pôle santé publique du parquet de Marseille.

Un médecin et un kinésithérapeute en garde à vue

Ces investigations ont été ouvertes après la « découverte de nombreux produits de santé dont des médicaments et surtout d’une méthode pouvant être qualifiée de dopante », indique le parquet.

Comme l’ont révélé le Journal du Dimanche et L’Equipe, une perquisition avait été menée mercredi par l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) dans un hôtel à Méribel (Savoie) ainsi que dans les véhicules de l’équipe.

Toujours selon nos informations, près de 100 millilitres de sérum physiologique et du matériel d’injection ont ainsi été retrouvés dans certaines affaires personnelles. Dans plusieurs récentes affaires de dopage, des perfusions de sérum physiologique ont servi à diminuer le taux d’hématocrite (volume de globules rouges) dans le sang.

