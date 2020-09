XALIMANEWS- Boubacar seye dit recevoir des menaces suite à son soutien à Lamine Diack: « Apres la large publication de l’article en soutien à Lamine Diack intitulé : » l’ Africanité encore jugée à Paris , un procès qui met à nu la diplomatique Sénégalaise », je viens de recevoir à l’instant même sur la page facebook de horizon sans frontières les insultes et menaces d’une personne du nom de Bolero de Tavel : Site Raciste avec un NAZI NOIR : faut le faire il poursuit en disant : VIVE LA WAFFEN SS Sénégalaise , Dis moi chercheur . as -tu trouvé ta cervelle ? Tu as un égo aussi gros que celui de Mango Mussolini », a-t-il écrit dans une note reçu à la rédaction de Xalima.