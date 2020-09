XALIMANEWS-

La Ville Sainte de Touba célèbre, ce mardi, le Magal de Darou Khoudoss appelée « Magal Gou Dieukk’ « ( le premier Magal) ou encore, » Magal Serigne Cheikh « (Serigne Mbacké Gaïndé Fatma qui lui a conféré toutes ses lettres de noblesse).Cet événement est très couru par la Communauté mouride par ce que marquant l’anniversaire du rappel à Dieu du Fondateur du Mouridisme,Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul (1853-1927) et le transfèrement de sa dépouille mortelle à Touba par son fils aîné et premier Khalife, Serigne Modou Moustapha Mbacké.Ironie de l’histoire ou heureuse et/ou malheureuse coïncidence:il marque aussi la date du rappel à Dieu de Serigne Abo Mbacké Gaïndé(il coïncidait avec l’Edition 2019) . L’année dernière (2019), c’était le jour que ce fils de Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma et de Sokhna Mbène Mbacké ( fille de Sokhna Astou Lo et de Serigne Modou Awa Balla Mbacké Ibn Mame Thierno Birahim Mbacké) avait choisi pour rejoindre son Seigneur. A Touba, ce Magal est aussi célébré sur deux temps.Les fidèles se souviennent de ce pur homme de Dieu, digne héritier de Cheikhoul Khadim et Soldat infatigable du Mouridisme. Adieu Borom Touba Darou Salam Darma !

Par Ibrahima Ngom

Journaliste