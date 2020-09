XALIMANEWS : Il y a un an aujourd’hui que la grande mosquée Mouride Massalikoul Djinane était inaugurée, après 7 ans de travaux et près de 25 milliards d’investissements. La cérémonie a été présidée par le khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké. Des milliers de fidèles venus des quatre coins du pays ont assisté ce jour-là à la grande prière du vendredi.

Autre fait inédit ce jour, la réconciliation entre le chef de l’Etat sortant et son successeur. Une scène qui a émue plus d’un.