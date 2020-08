Ce mardi matin, des militaires ont pris des armes au camp «Soundiata Keïta» de Kati, à 15 kilomètres de Bamako, où se trouve une garnison militaire, l’une des plus importantes du pays selon RFI. Le camp de Kati est important car il protège la capitale et ces événements rappellent aux Maliens 2012. Il y a eu alors une mutinerie au sein de ce camp. Des soldats avaient pris les armes officiellement, parce que, sur le terrain, au centre et au nord, au nord à l’époque, ce n’était pas encore au centre, il n’y avait pas assez de minutions pour combattre l’ennemi, donc ils se sont révoltés.

Après, cela s’est transformé tout de suite en une mutinerie et ils sont descendus à Bamako. À Bamako, ils ont pris le contrôle de l’Office radiotélévision du Mali et quelques heures après, ils ont annoncé un coup d’État, un changement de régime et le nouvel homme fort à l’époque s’appelait capitaine Haya Sanogo. Pour l’instant rien de tout cela ce mardi 18 août.