SOYONS DES HÉRITIERS DE MAAM BAMBA!

par Guy Marius Sagna,

L’histoire a donné raison et honneur à Maam Bamba, un homme qui s’est refusé à l’aplatissement.

Le boxeur Muhammad Ali aurait dit:

«Impossible n’est qu’un grand mot lancé par de petits hommes qui trouvent plus facile de vivre dans le monde qui leur a été donné que d’explorer le pouvoir dont ils disposent pour le changer. Impossible n’est pas un fait, c’est une opinion. Impossible n’est pas une déclaration, c’est un défi. L’impossible est le potentiel. L’impossible est temporaire. Impossible n’est rien. »

Maam Bamba a défié et vaincu l’impossible. Il a rendu l’impossible possible au prix de 32 ans d’exil et de résidence surveillée au Gabon, en Mauritanie, à Thieyène et à Diourbel pour ses principes, ses convictions, sa foi.

Maam Bamba nous a montré la voie. Libérer le Sénégal et l’Afrique, sortir de la pauvreté et transformer l’Afrique sont du domaine du possible.

Célébrer le Magal de Touba c’est se souvenir qu’un homme a enduré 32 ans de souffrance. C’est donc être des héritiers de Bamba et non des rentiers de Bamba.

Pour nous révolutionnaires anti-impérialistes panafricains, nous devons certes célébrer la bataille de Pathé Badiane, l’exil de Aliin Sitoé Diatta…mais comment ne pas magnifier la résistance contre l’impérialisme de Maam Bamba ? Le 18 Safar est une des grandes dates du calendrier révolutionnaire.

À propos de Touba, Mamadou Dia a aussi parlé pour nous:

« Touba est donc bien pour nous le lieu où a triomphé l’esprit de résistance et la dignité sénégalaise. À qui serait tenté de l’oublier, Touba rappelle que l’estime, même celle des adversaires, se mérite. Elle ne vient pas récompenser la servilité ou l’acquiescement systématique. Elle reconnaît la valeur de qui s’affirme, dans l’opposition s’il le faut. Toute personnalité qui maintient son intégrité, obtient sa reconnaissance. La dignité, qu’elle soit d’un homme ou d’un peuple, se conquiert, mais ne s’achète pas. »

La résistance continue.

Nous vaincrons!