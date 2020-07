XALIMANEWS-La pandémie du Coronavirus est passée par là. Il n’y aura pas de prière à la Grande mosquée de Dakar ce vendredi, jour de la commémoration de l’Eid El Adha, communément appelé Tabaski.

Durant la fête de Korité, la fermeture des mosquées a poussé la Coordination des Imams et Oulémas de Rebeuss et Dakar Plateau a faire la prière à la Rue Dial Diop. Pour l’Eid El Adha, le même scénario va se produire, à cause de la progression de la maladie. La prière sera dirigée par Imam Oumar Diène, Secrétaire général (Sg) de ladite organisation, à la Rue Dial Diop.