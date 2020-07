XALIMANEWS- Apres avoir remis 6 tonnes d’oignons et de pomme de terre aux femmes et aux jeunes de son mouvement à Thies, Habib Niang, a remis ça en appuyant ses militants basés à Wakhinane Nimzatt et à Sam Notaire de Guediawaye. En effet, il leur a offert des masques, des gels antiseptiques, des détergents, de l’oignon et aussi une enveloppe financière. Ceci, pour leur permettre de passer une bonne fête de tabaski dans un contexte particulier où les ménages sont impactés par la pandémie à coronavirus. Le président du mouvement And Suxali Sénégal a profité de l’occasion pour sensibiliser ses partisans en les appelant à la prudence et au respect des gestes barrières pour se protéger de la Covid-19 en cette période de fête.

C’est dans cette perspective qu’il a fait ce don à l’endroit des membres du mouvement And Suxali Sénégal qui sont dans la ville de Guediawaye. Geste que les bénéficiaires non pas manqué de saluer le choix qu’ils ont fait de rallier le MASS n’est pas fortuit car monsieur Habib Niang répond à la perfection au leader et au leaderhsip qu’il incarne.