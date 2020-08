XALIMANEWS : Sirius Télécoms Afrique de l’homme d’affaires Mbackiou Faye et Sonatel vont signer une convention d’opérateur pour le lancement de Promobile, premier Mvno du Sénégal, lundi prochain. Las des tracas de Free qui le bloque depuis plusieurs mois, Sirius s’est tourné vers Sonatel.

En effet, afin de tendre la perche au privé national, l’Artp avait lancé un appel d’offres pour l’attribution de trois licences d’opérateur mobile virtuel (Mvno). Les sociétés de droit sénégalais, pouvaient ainsi soumissionner sous forme de groupement avec les opérateurs de téléphonie. La licence Mvno permet au détenteur, ne disposant pas de son propre réseau radio, d’utiliser l’un des opérateurs de réseau ouvert au public, qui met à sa disposition des minutes de communications en gros pour lui permettre d’offrir ensuite des services de communications mobiles à ses abonnés.

Après le lancement de la procédure, 11 candidats avaient postulé : Origines Sa, Sirius Telecom Afrique, Oumou leader distribution équipement, Vectone Mobile Sa, Ccbm, Africa acces, Gfm, Starlog, Wiss Africa, Wotel et la Poste. Finalement, trois candidats, dont les offres techniques et financières ont été déclarées conformes, ont été retenus. Pour Sonatel : Gfm avec comme marque commerciale You Mobile (400 millions), pour Tigo, Sirius télécoms Afrique (Mbackiou Faye, 300 millions) et pour Expresso, Origine Sa d’El Hadji Ndiaye qui a mis sur la table 300 millions de Fcfa.

Depuis cette attribution, concrétisée par la signature d’un cahier de charges, Mbackiou Faye peinait à lancer «Promobile », malgré des investissements de presque 3 milliards de Fcfa. La faute aux torpilles de son…partenaire, Tigo, devenu Free.

Sirius devant signer avec Sonatel, il reste maintenant à savoir quel sort sera réservé au partenariat entre l’opérateur de téléphonie et Gfm.