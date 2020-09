XALIMANEWS- Le Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye constate la tendance baissière du coronavirus au sénégal mais, précise-t-elle, celà ne veut pas dire que le virus ne circule plus: « depuis deux à trois semaines, nous notons une tendance baissière et nous tendons à la relativiser. Par ci et par là, il ya les determinants de la maladie qui sont toujours là et c’est pour celà que nous demandons à un renforcement du système de la surveillance. Nous demandons aussi aux populations et aux acteurs communautaires de continuer à nousa ccompagner », a fait la savoir la directrice de la Santé sur la RFM.