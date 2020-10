XALIMANEWS- Lors de la marche de la plateforme « Doyna », l’activiste Guy Marius Sagna a laissé entendre que sur le site de Terme Sud l’Etat compte ériger des appartements à commercialiser. Une déclaration contredite par le Ministre en charge de l’Urbanisme de Logement et de l’Hygiène Publique. Dans une sortie avec un journal de la place, Abdou Karim Fofana balaie d’un revers de la main et précise : »Je pense que Guy Marius Sagna se trompe, peut-être, de bonne foi. Nous avons effectué des études sur tous les bidonvilles du Sénégal. Cette étude appelée » Atlas des bidonvilles » a montré par quel modèle économique ont peut améliorer les bidonvilles .Le premier exemple qui en est issu est le quartier « Liberté 6 baraque » appelée Baraka. 215 familles qui vivaient dans des logements précaires en baraque ont été relogés dans des appartements standing, dans des immeubles réalisés par un promoteur privé qui développe un projet commercial sur le reste de l’assiette pour se renumérer. Je pense que ce modèle est à saluer et à encourager pour toutes les personnes qui vivent dans un habitat précaire au Sénégal. Mais , je rappelle de façon ferme et définitive que ce site(Terme Sud, Ouakam) est destiné à accueillir des logements pour les militaires en activités », a fait savoir le Ministre AKF.