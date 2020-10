XALIMANEWS- La sortie de la DIRPA suite au rappel à Dieu d’Eugéne Demba n’est pas du goût de Moustapha Diakhé. Et il l’a fait savoir sur sa page Facebook. « Pour écarter tout lien entre le violent déguerpissement dont il a été victime et sa mort et laver l’armée de tout soupçon, la DIRPA n’a pas trouvé mieux que de rendre public les causes du décès de l’ancien militaire Eugène Demba.Par la révélation sur les origines de la mort d’Eugene Demba, la Dirpa a porté atteinte à la mémoire du défunt. En toute circonstance, l’armée doit faire preuve d’exemplarité et éviter de tomber aussi bas pour enfreindre le secret médical.Pour ce qui la concerne, la famille du disparu doit exiger une autre autopsie pour connaitre les véritables causes du décès d’Eugene Demba.Paix à son âme !Condoléances à sa famille et ses proches », a fait savoir M. Diakhaté.