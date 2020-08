XALIMANEWS- Ce dimanche 9 août, Alyssa Milano a dévoilé un symptôme méconnu du coronavirus. Déjà affaiblie physiquement par la maladie, la comédienne a également révélé qu’elle perdait ses cheveux.

Ce dimanche 9 août, Alyssa Milano a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo d’elle destinée à alerter sur les nombreux symptômes de Covid-19. « S’il vous plaît, prenez ça au sérieux ». Alyssa Milano, touchée par la Covid-19, évoque depuis quelques jours, sur Instagram, les nombreux symptômes dont elle a été victime. Une manière de sensibiliser ses 2.8 millions d’abonnés.

La perte de cheveux comme conséquence

L’ex-star de Charmed, qui a attrapé le coronavirus en avril dernier, a mis ses fans en garde: « Ce n’est pas une blague. J’ai cru que j’allais mourir. J’ai eu l’impression que j’étais en train de mourir ». « S’il vous plaît, prenez soin de vous. Lavez-vous les mains, portez un masque et pratiquez la distanciation sociale. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j’ai vécu », a demandé Alyssa Milano.

Dans une vidéo publiée, l’actrice montre les nombreuses touffes de cheveux perdues à la sortie de la douche. “Un brossage. Voici ma perte de cheveux due à la Covid-19. Portez un foutu masque”, lance-t-elle face à la caméra. “Je voulais vous montrer ce que la Covid-19 fait à vos cheveux. S’il vous plaît, prenez ça au sérieux », a-t-elle encore écrit en légende.

Une récente étude menée sur Facebook par Natalie Lambert, une chercheuse de l’Université d’Indiana, auprès de 1.500 patients atteints par le coronavirus a indiqué que la perte de cheveux pourrait être l’un des symptômes de la maladie. Un tiers des personnes interrogées ont ainsi constaté une chute plus importante de leurs cheveux après avoir contracté le virus. Selon le New York Post, il s’agirait d’un effluvium télogène, une chute de cheveux abondante et non localisée qui peut notamment être provoqué par un stress intense.

