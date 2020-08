L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports Mamadou Lamine Keïta a soutenu une thèse de doctorat en économie, ce mercredi, à l’Université Gaston-Berger de Saint-Louis, un travail qui s’attache à établir des liens entre ‘’la pauvreté grandissante’’ dans le monde rural sénégalais et ‘’la faible performance de l’agriculture’’.

M. Keïta, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports sous Abdoulaye Wade et maire de la commune de Bignona (sud), a obtenu la mention ‘’Très honorable’’ avec sa thèse intitulée : ‘’L’évaluation d’impact des programmes agricoles sur les performances productives et la pauvreté’’.