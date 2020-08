XALIMANEWS- TikTok a menacé de poursuites judiciaires contre un décret émis par le président Donald Trump jeudi qui interdirait à l’application de médias sociaux chinois de faire des affaires avec des entreprises américaines.

L’application a été au centre d’une guerre technologique croissante entre les États-Unis et la Chine cette année. Washington avait déjà menacé d’interdire TikTok aux États-Unis en raison de problèmes de sécurité nationale.

Il craint que l’application ne permette à Pékin d’espionner les employés et sous-traitants du gouvernement américain, de collecter des données personnelles à des fins de «chantage», de mener de l’espionnage d’entreprise et d’être utilisée pour des «campagnes de désinformation» au profit du gouvernement chinois.

TikTok a nié de telles allégations et Pékin s’est opposé aux décrets, affirmant qu’il défendrait les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises.

TikTok s’est dit « choqué » par l’ordre, affirmant qu’il n’y avait « pas eu de procédure régulière ou de respect de la loi » de la part de l’administration Trump.

« Ce décret risque de saper la confiance des entreprises mondiales dans l’engagement des États-Unis en faveur de l’état de droit, qui a attiré les investissements et stimulé des décennies de croissance économique américaine », a déclaré TikTok dans un article de blog.

« Et cela crée un dangereux précédent pour le concept de la libre expression et des marchés ouverts. Nous poursuivrons tous les recours dont nous disposons afin de garantir que l’état de droit ne soit pas écarté et que notre entreprise et nos utilisateurs soient traités équitablement – sinon par l’administration, puis par les tribunaux américains. «

TikTok, qui appartient au géant de l’Internet basé à Pékin Bytedance, n’était pas la seule entreprise chinoise ciblée par l’administration Trump jeudi. Un autre décret porte sur WeChat, la populaire application de messagerie appartenant à Tencent, affirmant que sa collecte de données pourrait donner à Pékin l’accès aux informations personnelles des Américains.

Les interdictions sur TikTok et WeChat devraient entrer en vigueur dans 45 jours.

Tencent est sans doute une cible plus importante que ByteDance car son application WeChat est utilisée par des millions de personnes dans le monde et la société possède ou investit dans plusieurs grandes sociétés de jeux américaines, notamment Riot Games, Epic Games et Activision Blizzard.

Il n’est toujours pas clair si le décret pourrait affecter les autres relations commerciales de Tencent. Tencent n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC.

Source: News-24