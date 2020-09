XALIMANEWS- Abdoulaye Diop, le ministre de la culture et de la communication, a effectué ce jeudi à Fatick au lancement de la distribution de 120.000 décodeurs à des foyers vulnérables dans le cadre du basculement de l’analogie au numérique.

‘’En lançant ici à Fatick cette grande opération de distribution gratuite de décodeurs à 120 000 foyers vulnérables sénégalais, nous avions à cœur de répondre à l’invite du président de la République (Macky Sall) de placer la notion d’équité territoriale et sociale au cœur de tous les programmes politiques,’’, a laissé entendre le ministre.

La TNT est une révolution digitale dans le domaine de l’audiovisuel à travers la diversité et la qualité des contenus. Elle apporte une réponse plus adaptée aux différents besoins de consommation télévisuels des familles sénégalaises, a salué le ministre de la Culture et de la Communication non sans louer une telle révolution numérique à Fatick.