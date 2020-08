XALIMANEWS : Les 22 déférés de Tivaouane vont être jugés le vendredi 21 Août devant le Tribunal des flagrants délits de Thiès que je quitte à l’instant. Les chefs de village de Tobène, Kithiane et Mbenguène ainsi que les mineurs, soit 4 personnes, ont bénéficié d’une mesure de liberté provisoire.

Les infractions retenues : actions diverses, rassemblements illicites, violences à agents dans l’exercice de leurs fonctions, incitation à la rébellion.

Pour ce dernier chef de prévention (prévu et puni par l’article 431-7 du Code Pénal), l’activiste Ardo Gning activement recherché vient d’être interpellé par la même brigade de gendarmerie de Tivaouane et sera déféré lundi pour rejoindre probablement le groupe placé en détention.