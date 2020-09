XALIMANEWS- Une délégation du CRD conduite par Mamadou Lamine Diallo de Tekki, Abdoul Mbaye ,Président de l’ACT et de Mor Lô de la LD-debout a été reçue ce jour samedi 26 septembre 2020 par le Khalife Général des Mourides ,Serigne Mountakha Mbacké.

« Un moment de joie immense, ,de recueillement et d’échanges en prélude au Grand Magal qui qui constitue pour nous une victoire de l’islam et de l’Afrique », informe un communiqué parvenu à la rédaction de Xalima .

Selon le document, ces derniers ont demandé au Saint Homme de prier pour la paix et la justice au Sénégal et dans la sous région notamment au Mali ,en Guinée et en Côte d’Ivoire . « La Délégation soutient les mesures édictées par le Khalife Général pour lutter contre la Covid 19 en particulier lors du Magal. A cet effet, un lot de masques à été remis au Khalife Général par le CRD pour répondre à son appel », renseigne le document.