XALIMANEWS-« La police des mœurs » de Touba interpelle 10 homosexuels, 18 féticheurs, 16 prostituées et présente sa saisie devant le khalife général. Serigne Mountakha Mbacké a procédé hier à l’inauguration du siège de la « police religieuse » de Touba, le dahira Safinatoul Amane placé sous l’égide de Serigne Modou Lô Ngabou. Ses membres ont profité de la cérémonie officielle pour étaler leur saisie devant le khalife. Selon Seneweb cité par SenCafeActu, les produits prohibés, scellés, sont constitués de 2641 ballons de football, 2255 robes et body, 55 tam-tams, 3164 cornet de tabac, 40 coupe-coupe, 4 bongos, 30 radios, etc.