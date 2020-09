XALIMANEWS- Sokhna Aïda Diallo a dépêché une délégation chez le Khalife des Mourides, pour donner son « adiya ».

Selon le journal Source A cité par Rewmi, Serigne Mountakha Mbacké a tout simplement refusé de prendre le “Adiya” composé de 100 bœufs et de mallettes d’argent.

Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du khalife, a également décliné “l’aumône” de la veuve de Cheikh Béthio Thioune composé de 80 bœufs et 40 millions Fcfa.

Idem pour la famille de Serigne Cheikh Saliou Mbacké qui a retourné les 10 bœufs et l’argent de Sokhna Aïda Diallo.