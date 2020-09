XALIMANEWS : Dans un communiqué rendu public, les responsables politiques de Fatick remercient le président de la République suite à la tournée économique effectuée dans leur département.

« Monsieur Matar BA, Maire de Fatick, les Maires et l’ensemble des responsables politiques et des militants du département de Fatick, renouvellent au Chef de l’Etat, le Président Macky SALL leur profonde reconnaissance et leur remerciement pour l’honneur qu’il leur a encore fait lors de la tournée économique effectuée dans les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine.

Excellence Monsieur le Président de la République, nous mesurons tout le prix de cette tournée et apprécions à sa juste valeur l’importance que vous accordez au monde rural et aux paysans, particulièrement en cette période de pandémie de Covid-19, où le monde agricole est fortement impacté, comme l’ensemble des secteurs productifs et sociaux du pays.

Excellence, Monsieur le Président de la République, la décision que vous avez prise d’accorder la priorité à l’agriculture dans votre programme de riposte post- Covide-19, dénote de l’importance que vous accordez à ce secteur, non pas seulement parce que vous aimez l’agriculture, mais par votre clairvoyance de grand stratège du développement, ce secteur étant en effet, l’un des mieux indiqués pour relever notre économie lourdement frappée par la pandémie.

Vous venez également de prendre la décision stratégique de financer largement la deuxième phase du PUDC, ce qui, comme vous le dites si bien, va contribuer à activer le retour à la terre, moyen le plus sûr pour hâter notre développement économique et social.

Nous savons également, enfin, Excellence Monsieur le Président de la République, que nous pourrons toujours compter sur votre très haute bienveillance pour relever tous les défis du combat économique de notre département de Fatick et de l’ensemble du Sénégal.

Nous vous en remercions très sincèrement et restons toujours disponibles à vos côtés, pour la réalisation des objectifs de faire du Sénégal un pays émergent vers 2035″, lit-on.