Revoilà les tournées économiques du chef de l’État ! Macky Sall sera l’hôte du Sine-Saloum à la fin de cette semaine.

Du 19 au 20 septembre 2020, le chef de l’Etat sera dans sa région natale, Fatick, ainsi qu’à Kaolack et Kaffrine, informe Le Soleil au sujet de cette tournée économique dont l’objectif est de visiter les cultures pour jauger leur état d’avancement, et échanger avec les producteurs en leur prêtant une oreille attentive.

Toujours dans le cadre de ses tournées économiques, Macky Sall, pour rappel, s’était rendu dans le sud du pays, e

dans le sud du pays, en octobre 2018 précisément à Sédhiou, Kolda et Ziguinchor avant de se rendre à Louga et Saint-Louis en décembre de la même année.

Mack Sall devrait être de retour à Dakar le 21 septembre.

seneweb