XALIMANEWS- Le Ministre Mansour FAYE a déclaré: « Je n’ai pas de compte à rendre au Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du FORCE-COVID 19 ». Cette déclaration du ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, par ailleurs beau-frère du Président Macky Sall est très grave et constitue un précédent dangereux, selon Toussaint Manga, représentant du groupe parlementaire Liberté et Démocratie au comite de suivi de la mise en œuvre du « FORCE COVID -19 ». Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xalima, ce dernier condamne cette sortie du ministre: « -en tant que membre du dit comité et représentant du groupe de l’opposition parlementaire, je condamne fermement de tels propos qui n’ont pas leur place dans une République normale », regrette-t-il avant de l’inviter à lire et relire le DÉCRET N° 2020 – 965 PORTANT CRÉATION ET FIXANT LES RÈGLES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS DU « FORCE COVID 19 » en son Article premier.

« L’article 1er stipule : « Il est créé, auprès du Président de la République, un organe dénommé « Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du FORCE COVID 19 », chargé de suivre les opérations menées par le « FORCE COVID 19 » et d’en rendre compte selon les modalités prévues par le présent décret ». En outre c’est par souci de transparence et par gage de bonne gouvernance que le Chef de l’Etat Macky SALL justifiait la création du comité. Nous avons pour mission de suivre toutes les opérations liées à la mise en œuvre du « Force Covid-19 ». Ainsi, tous ceux qui ont exécuté des crédits dans le cadre du fonds se soumettent obligatoirement au suivi du comité.

Rassurez-vous monsieur le ministre car vous ne pouvez pas ne pas rendre compte des opérations menées avec les 69 milliards par vos soins jusqu’ au dernier centime au comité de suivi des opérations du FORCE COVID-19. Vous n’aurez ni le choix ni l’opportunité de vous soustraire aux rigueurs de la mission du comité auxquelles se sont soumis tous vos collègues.

Nul n’est au-dessus de la loi.

Monsieur le ministre dites-nous alors si vous n’aviez pas de compte à rendre au comité qui le fera à votre place ? Quel est alors l’utilité du comité ? Ou bien voulez nous nous faire comprendre par ricochet que dans ce pays il y a les UNS et les AUTRES ?

Vous venez de remettre en cause la légitimité et le bien-fondé de la mise en place dudit comité dont l’objectif est de promouvoir la transparence dans la mise en œuvre des opérations de la riposte contre la pandémie avec les 1000 milliards prévus. A la limite vous avez méprisé sans élégance les membres du comité composé de personnalités respectables et respectées issus de diverses institutions qui travaillent sans relâche et qui acceptent beaucoup de sacrifice pour atteindre les objectifs assignés au comité.

A ce jour le comité de suivi des opérations de mise en œuvre du Force covid -19 a visité la quasi-totalité des ministères et services impliqués directement ou indirectement dans les opérations de lutte contre la pandémie ainsi que les 45 départements du pays. Pour le moment toutes les structures visitées ont exprimé leur devoir républicain à jouer la carte de la transparence avec le comité de suivi sur toutes les opérations exécutées. Décidemment vous êtes le seul à ne pas se sentir obligé de rendre compte au comité. Et POURQUOI ? AU NOM DE QUOI ET DE QUI ?

Si le Président Macky SALL vous avez confiés ses biens personnels je serais d’accord que vous lui rendiez compte lui seul. Mais vous avez manipulé des fonds de la République.

Monsieur le Ministre, si vous ne voulez pas rendre compte parce que vous le trouvez contraignant, autant démissionner de votre poste de ministre et s’éloigner de la gestion des affaires de l’état c’est plus simple.

Je suis désolé mais apparemment, vous confondez souvent la République et la famille », explique le député.