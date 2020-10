XALIMANEWS- Thomas Tuchel était en conférence de presse avant le match face à Angers au parc ce vendredi 2 Octobre. Le technicien allemand en a profité pour revenir sur ce mercato du PSG, informe paris-supporters.

“En général, on perd trop de joueurs sans argent… On a eu Rabiot, cette saison 7 joueurs, ça peut continuer avec Draxler, Bernat et Di Maria. C’est pire, car on n’a pas d’argent pour acheter des joueurs après”,