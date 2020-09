XALIMANEWS- Édouard Karemera n’est plus. Selon RFI qui donne l’information, l’ancien ministre rwandais est décédé lundi dernier, à la veille de ses 69 ans. Selon la même source, un de ses avocats sénégalais, Me Félix Sow a été avisé par la famille du défunt. Et d’après l’autopsie réalisée mardi, la direction de l’administration pénitentiaire a précisé qu’il s’agit d’une mort naturelle.

Édouard Karemera a ministre de l’Intérieur dans le gouvernement intérimaire du Rwanda, en avril 1994, mais aussi vice-président de MRND, le Mouvement révolutionnaire national pour le développement, l’ancien parti présidentiel. Il avait été condamné par le Tribunal pénal pour le Rwanda pour son rôle dans le génocide, notamment la mise en place des milices Interahamwe. Édouard Karemera était détenu au Sénégal, à la prison de Sebikotane, depuis décembre 2017, suite à un accord entre les autorités de Dakar et les Nations unies.

L’Asnews