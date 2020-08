Atteinte de coronavirus, Aishwarya Rai Bachchan admise à l’hôpital

Aishwarya Rai Bachchan a été transportée à l’hôpital après avoir été testée positive au Covid-19 (coronavirus) plus tôt cette semaine.

L’actrice indienne, ancienne Miss Monde et l’un des visages les plus célèbres de Bollywood, est soignée à l’hôpital Nanavati de Mumbai, rapporte l’agence ANI.

Sa fille Aaradhya a également été transportée à l’hôpital, rapporte l’agence PTI repris par Africanolimit.

Le mari d’Ahiswarya, Abhishek, et son beau-père Amitabh Bachchan, tous deux également des acteurs célèbres, sont hospitalisés depuis samedi avec le virus.

Dimanche, Amitabh Bachchan, 77 ans – une superstar de Bollywood qui a atteint une renommée mondiale au cours de sa longue et illustre carrière jusqu’à présent – a tweeté qu’il avait été testé positif au virus.

Une autre série de tweets de son fils Abhishek, également un acteur célèbre, a confirmé que lui, sa femme Aishwarya âgée de 46 ans et sa fille Aaradhya âgée de huit ans avaient également été testés positifs.

Jaya Bachchan, également une actrice célèbre et la femme d’Amitabh Bachchan, a obtenu un résultat négatif.

La nouvelle que la famille, souvent décrite comme la royauté de Bollywood, avait été affectée par le coronavirus a envoyé des ondes de choc à travers l’Inde. Cette semaine, des milliers de fans ont organisé des prières pour le rétablissement de la famille.

Vendredi, l’Inde a enregistré un record de 35 000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, dépassant le million.

Le pays compte désormais le troisième plus grand nombre de cas dans le monde, après les États-Unis et le Brésil. Le bilan actuel est de 25 602 morts.

L’état occidental du Maharashtra, où se trouve Mumbai, est toujours le plus grand hotspot avec le plus grand nombre de cas – plus de 280000 – de tous les États.