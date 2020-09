Une enveloppe contenant de la ricine, un poison très puissant, a été adressée à la Maison Blanche cette semaine et interceptée avant d’atteindre le président Donald Trump, rapportent samedi les médias américains.

«Le FBI, les services secrets américains et les services d’inspection de la Poste enquêtent au sujet d’une lettre suspecte reçue à un centre de courrier gouvernemental», selon la police fédérale.

«A l’heure actuelle, il n’y a aucune menace pour la sécurité», a ajouté le FBI dans un échange avec l’AFP.

Selon des sources anonymes, citées par le New York Times et CNN, deux tests menés sur le produit retrouvé dans ce courrier suspect ont établi qu’il s’agissait de ricine. La ricine est le poison le plus violent du règne végétal, 6.000 fois plus puissant que le cyanure.

Il s’agit d’une substance mortelle en cas d’ingestion, d’inhalation ou d’injection, et contre laquelle il n’existe pas d’antidote.

D’après le quotidien new-yorkais, les enquêteurs pensent que le courrier venait du Canada et ils auraient idéntifié une femme comme suspecte.

D’autres agences fédérales, situées au Texas, ont également été destinataires de plis contenant ce poison, selon le journal.

Cnews