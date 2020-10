XALIMANEWS : Une nouvelle vague d’émigration clandestine secoue le Sénégal depuis plusieurs semaines. De nombreuses personnes à bord de pirogues ont été arrêtées par les forces de l’ordre alors qu’ils tentaient. La dernière en date, c’est l’interpellation de 183 candidats à Mbour par la Marine nationale, dans la nuit du mardi à mercredi.

Dans un communiqué rendu public, l’Association des Journalistes en Migration et Sécurité(AJMS) se dit préoccupée par cette situation et invite, l’Etat du Sénégal à apporter une réponse appropriée au phénomène de l’émigration irrégulière qui a couté la vie à des milliers de jeunes.

« A la quête d’un mieux-être, ces candidats à l’émigration irrégulière ne demandent qu’à être écoutés, soutenus et accompagnés par les autorités dont le rôle est de créer les conditions de leur épanouissement dans leur terroir. Il faut le dire, la persistance de l’émigration irrégulière traduit l’échec de la politique de jeunesse mise en place par l’Etat à travers les structures dédiées (l’Agence nationale pour la promotion de l’Emploi des jeunes(ANPEJ), la Direction générale des Sénégalais de l’Extérieur(DGSE), Agence nationale de la Maison de l’Outil (ANAMO)…)

D’ailleurs, le président de la République semble l’avoir reconnu en annonçant, lors du Conseil présidentiel sur la relance de l’Economie nationale, qu’il va mettre à contribution la Délégation générale à l’Entreprenariat rapide(DER) pour accompagner les potentiels candidats à l’émigration irrégulière. L’AJMS salue cette annonce et exhorte l’Etat à faire de la question de l’émigration irrégulière une supériorité d’autant plus qu’elle concerne de plus en plus des femmes et des enfants », note le document signé par le président de l’AJMS Daouda Gbaya.