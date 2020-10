XALIMANEWS : Le quartier Darou Salam de Guédiawaye, en tête de file le Conseil municipal sous la houlette de Malick Sy, Abdou Mbaye et de Ndèye Fall alias Colonel, s’est félicité du nouveau nom du Cem qui porte désormais celui du Président de la République, Macky Sall. A travers leur speech, ces conseillers ont estimé qu’ils ont pesé de toutes leurs forces et influence pour que le maire de la Ville de Guédiawaye, Aliou Sall, leur accorde cette faveur. Et à l’unanimité, les populations de Darou Salam ont accueilli la nouvelle avec joie. Elles attendent qua la Première Dame, Marième Faye Sall, vienne à Guédiawaye pour baptiser le Cem qui porte le nom de son époux de Président.