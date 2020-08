XALIMANEWS- L’affaire a été ébruitée le 29 avril dernier. Au bout de plusieurs mois d’enquête, les conclusions d’enquête de la police gambienne, a recommandé la poursuite du diplomate sénégalais mis en cause dans une affaire de viol sur une déficiente mentale, mineure, informent nos confrères de Emedia.

Un rapport qui suscite une vague de réactions chez le voisin immédiat du Sénégal. Les militants et défenseurs des droits humains exigent que le diplomate soit traduit en justice. Cela, nonobstant le statut d’immunité diplomatique, en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, dont jouit le mis en cause. Selon The Standard, le canard local qui a révélé l’affaire et qui a eu accès au rapport de la police, l’institution a fourni des preuves suffisantes pour que le diplomate soit poursuivi.

Selon nos confrères, c’est un rapport très accablant que la police gambienne a déposé au bureau du procureur de la République et à celui du ministre de l’Intérieur. D’après les informations obtenues par Emedia, les conclusions d’enquête de la police sont formelles : un diplomate sénégalais de 41 ans, en poste à l’ambassade du Sénégal en Gambie a « abusé une mineure de 17 ans, déficiente mentale de surcroît ». Par conséquent, il doit être poursuivi « sans délai ».

Mais pour y arriver, un certain nombre de préalables s’imposent au regard de l’immunité diplomatique dont jouit le diplomate. Selon le Procureur général de la République, Cherno Marenah, à moins que l’immunité du diplomate ne soit levée par le Sénégal, son département ne peut enclencher une action judiciaire.E