XALIMANEWS- La descente aux enfers continue pour Sidiki Diabaté. Depuis quelques jours, la star malienne séjourne en prison pour une affaire de violences conjugales.

L’affaire fait grand bruit et les revers sur la carrière de l’artiste ne se sont pas fait attendre. Le chanteur vient de donner sa version des faits et plaide son innocence.

A en croire le chanteur, il aurait dans un passé récent loué un appartement tout équipé à la jeune dame. S’inquiétant de ne pas avoir de ses nouvelles un jour, il aurait débarqué à l’improviste dans l’appartement et aurait surpris sa compagne dans le lit avec un autre mec.

Pris de colère, il l’aurait roué de coups dont les images ont fuité sur les réseaux sociaux. La famille de copine ayant eu vent de cette nouvelle, les parents de la jeune femme auraient entrepris un chantage financier si l’artiste ne voulait pas voir son image écorchée dans les médias.

Il aurait dans un premier temps cédé au chantage avec plusieurs millions de francs versés pour régler à l’amiable et étouffer cette affaire. Les parents de la jeune fille ayant trouvés une manne où puiser de l’argent, vont revenir à la charge. Cela frisait à un harcèlement que Sidiki ne pouvant plus supporter. Il décide de ne plus rien donner à la famille de sa dulcinée.

Une décision que Sidiki Diabaté va payer cash. Les images de l’incident seront publiées dans les médias. Et aujourd’hui, l’artiste se retrouve en garde à vue. Ce sont là les éléments apportés pour la défense de Sidiki Diabaté.

Lavraieinfo