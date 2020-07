XALIMANEWS- Le ministre de l’Environnement a apporté une réponse aux défenseurs de la nature et de l’environnement qui demandent l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités dans l’affaire des oryx morts lors de leur transfert vers le domaine privé de ce dernier: » tous ceux qui veulent ouvrir une enquête sont libres de le faire, moi je sais que je n’ai rien à me reprocher; je suis droit dans mes bottes et cette situation ne m’ébranle pas. Je n’ai pas fait quelque chose d’irrégulier et je suis dans la protection des espèces comme le veut la mission qui m’a été confiée et c’est dans cette préservatin de ces espèces là que le transfert a été fait », a expliqué Abdou Karim Sall sur les ondes de Rfm.