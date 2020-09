XALIMANEWS- La visite du président Macky Sall aux sinistrés de la banlieue a, pour certains, été un flop. En effet, l’analyste politique Bacary Domingo Mané, trouve que ces derniers ont raison puisque Macky Sall a posé des actes qui ont fait que sa visite a été largement critiquée. A l’en croire, déjà, son port vestimentaire met une distance entre lui et la population. Et, constate-t-il, malheureusement, le président de la République qui est allé rendre visite aux sinistrés deux semaines après devait se rattraper une fois sur le terrain en posant des actes forts: » si j’étais le conseiller du Président, je lui aurais demandé de se mettre dans une embarcation des sapeurs Pompiers. Déjà, l’habillement n’est pas adéquat. Même s’il est décontracté (il n’a pas porté de cravate), le costume est un habit inapproprié et en terme de communication non verbale, il signe une distance entre lui et les populations. Et s’il était plus proche des populations, ces dernières allaient se dire « ah il est des nôtres, il vit la même situation que nous, malheureusement, on lui a aménagé un petit espace où il a parlé aux populations en faisant des déclarations choc du genre « je vais créer un nouveau département à Keur Massar » . Le Président n’a pas été près des populations » , a analysé le journaliste sur les ondes de la Rfm.