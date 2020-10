XALIMANEWS : Le Khalife des Tidianes a rendu visite au khalife de Médina Baye ce week-end. Un geste salué par Dr Ahmed Khalifa Niasse.

» Serigne Babacar Sy Mansour est un sage. Il a pris son bãton de pélerin pour effectuer une visite inter Tidjanes. Comme le faisait son pére, Elhadj Mansour Sy Malick, en suivant ses traces, ses pas. Qui ont aussi été les pas de Seydi Abou Aziz Sy Malick, le frére de son pére. Et plus tard ceux de ses cousins Serigne Mansour Sy Borom Daradji, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, Abdoul Aziz Sy Al Amine.

Cet acte met fin à toute divergence quant aux incidents passés. Et, ce, des deux côtés.

Nous n’hésiterons pas, à notre tour, de lui rendre la politesse.

Dieu ayant dit que quand quelqu’un vous salue répondez-lui par un salut plus distingué ou égal au sien.

Les deux Fondateurs, celui des Niasséne et des Sy de Tivaoune, ont toujours été un. Leurs descendants n’ont pas manqué à l’appel à l’unité.

Ce sont de soi disant talibés qui provoquent les uns et les autres. En faisant croire qu’ils le font au nom de leurs leaders.

Nous rendons grâce à Dieu et saluons une unité Tidjane puissante et agissante », a-t-il dit.