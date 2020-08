Voici toute la vérité au sujet de la veuve Carmen Sama et le Molare. Tout le monde savait que le courant ne passait pas entre le Molare et le regretté roi du coupé-décalé Arafat Dj. Ainsi, les chinois étaient donc surpris de voir la veuve Carmen Sama et le Molare dans le même véhicule dans la nuit de la Tabaski.

Il y a quelques années, le Daïshi avait même accusé le boss du coupé décalé de l’avoir trahit sans toute fois aller en profondeur.

Des propos qui avaient accentué la tension entre les deux chanteurs, jusqu’au jour du décès du célébrissime chef de la Chine populaire.

Ainsi, le Molare avait fait l’objet de plusieurs critiques et de mises en garde par rapport à sa relation avec Arafat. Interdiction lui avait même été donnée de ne point mettre les pieds au stade Félix Houphouët-Boigny, lors de l’hommage de la nation en mémoire de la star.

Au vue de toute cette situation très tendue entre les deux stars, personne ne pouvait s’imaginer, encore moins les chinois, voir la veuve du Daïshikhan avec le Molare la nuit de la fête de la tabaski, et en plus, dans le même véhicule.

Nombreuse personnes se sont donc interrogées sur les raisons de se rapprochement entre les deux personnages.

En réalité, il n’y aurait rien d’illégal entre la très belle Sama et chef de Molare Production (MProd). En effet, depuis plusieurs années, Molare et Carmen Sama n’ont jamais rompus leur grande amitié. Même après le décès du Yôrôbô, les deux amis sont toujours restés très proches.

C’est pourquoi, ils se sont rendus ensemble chez Mme Wattao, grande amie des deux, afin de répondre à son invitation la nuit de la tabaski.

Malheureusement, étant dans le même véhicule, plusieurs rumeurs étaient donc sorties de l'imagination des populations. Et cette affaire continue de faire boule de neige sur la toile.